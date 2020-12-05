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05.12.2020 11:50
Рубрика: Происшествия

Получены результаты проб грунта в месте схода цистерн с мазутом под Владимиром

Текст: Элина Труханова

Производственная экологическая лаборатория центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги завершила исследования проб почвы и грунта в границах станции Новки-1.

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По информации ГЖД, превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве за пределами ограждающей дамбы не выявлено. Внутри локализованной территории среднее содержание нефтепродуктов в почве составляет около 1100 мг/кг, что больше чем в четыре раза превышает фоновые показатели.

- Работы по вырезке загрязненного грунта и восстановлению естественного состояния почвы продолжаются, - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Напомним, 16 ноября на станции Новки-1 в Камешковском районе сошли с рельсов 33 цистерны с мазутом. Пути в обоих направлениях оказались разрушены, топливо из цистерн разлилось на 12,5 тысячи квадратных метров. Один из вагонов упал на дорожного мастера Юрия Лебедева, от полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Экологический мониторинг и контрольные лабораторные исследования эффективности проводимых мероприятий будут продолжаться до полного восстановления территории, - заверили в ГЖД.

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