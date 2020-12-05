В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19

В столице подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За последние сутки госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 456 человек.

11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,5% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.