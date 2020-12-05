Директор АПИ Сергей Никитин выступил на международном экспертном форуме

В Самаре на международном экспертном форуме "Университет - драйвер социально-экономического развития региона" прошла научно-практическая конференция "Самарская инициатива: инвестиционно-инновационная активность - ключевой фактор постпандемического развития регионов России".

Участниками дискуссии стали представители бизнеса, науки, власти, а также эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, информационно-аналитических агентств.

Директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин в своем выступлении рассказал о новых инвестиционных возможностях, которые появились сегодня, несмотря на кризис.

- Участники экономической деятельности оказались в новых условиях, которые были обусловлены как непосредственными ограничениями этой деятельности и сужением рынка, так и глобальным изменением логистических и производственных цепочек в мире, - отметил Сергей Никитин. - Все крупные компании неожиданно поняли, что "мир VUCA" - это не просто модные слова, и "черный лебедь" - это не просто маленькая птичка, она бывает большой. То, что сейчас происходит - это действительно новая реальность, в ней нет места простым решениям, архитектура бизнеса должна быть выстроена очень гибко и максимально сбалансировано… Это дает серьезный импульс к переосмыслению стратегии крупных компаний, в первую очередь в сторону снижения трансграничных рисков.

По словам Сергея Никитина, для России также актуально "снижение высокой центричности производственных мощностей", в частности вокруг Москвы. Поэтому у инвесторов пристальное внимание вызывают регионы.

- И как иллюстрация этого, не смотря на ограничения этого года, мы как "Агентство привлечения инвестиций" видим высокий спрос в заявках на площадки. И от коллег, специалистов "Ассоциации индустриальных парков" мы слышим, что в целом по России активность тоже высокая. Это, действительно, "окно возможностей" для нас и наша задача - максимально воспользоваться открывшимися перспективами… Здесь важно как отстраиваться от существующих уникальных преимуществ региональной экономики, так и находить синергию с соседями… Для этого нужно предметно знать экономику региона, ее точки роста. Мы в агентстве подходим к этому комплексно, в начале этого года мы закончили большое исследование с привлечением международных экспертов в ходе которого выявили 11 инвестиционных ниш и в рамках этой работы уже привлекли крупного инвестора. И сейчас с коллегами из университета мы заканчиваем еще одну работу по исследованию внутренних региональных точек роста. Надеемся, что это будет практический инструмент по увеличению инвестиций на территории области…

В Самарской области создана одна из лучших инвестиционных экосистем. Это подтверждают и международные эксперты. "Агентство привлечения инвестиций" в этой системе выполняем функцию "одного окна". На практике помогает инвесторам быстро реализовывать проекты. Например, в работе с одним из крупнейших инвесторов с момента обращения компании до начала инвестиционной стадии прошло три месяца и уже менее чем через год в регионе был открыт огромный завод (2000 рабочих мест).

- За это время мы структурировали проект, решили все административные и инфраструктурные, кадровые вопросы, подобрали площадку, закрепили преференциальный режим и статус этого проекта. Именно в текущих условиях, когда инвесторы пытаются снизить эффект неопределенности, они часто сокращают инвестиционный цикл, время принятия решения, чтобы быстрее запустить производство. И удобство работы с регионом становится ключевым фактором. В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы. А в этом году это стали замечать и местные инвесторы, и количество их обращений тоже выросло. Все это результат большой работы по продвижению инвестиционного потенциала Самарской области, - рассказал Сергей Никитин.

С экспертными докладами на конференции также выступили руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети, вице - президент Регионального объединения работодателей "Союз работодателей Самарской области".

Директор научно-исследовательского института стратегий и региональной конкурентоспособности университета Дмитрий Иванов представил результаты масштабного исследования - комплексного мониторинга инвестиционной активности средних и крупных промышленных предприятий региона в тяжелых условиях пандемии. В рамках исследования были выявлены лидеры и аутсайдеры среди традиционных кластеров, сформированных в Самарской области.

Как подчеркнули организаторы форума, эта дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которое поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности.