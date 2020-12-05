Директор АПИ Сергей Никитин выступил на международном экспертном форуме

Новости

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
Баскетбольные майки Обамы и Джордана проданы за рекордные суммы 10:33
Петр Бирюков: Мемориал "Штыки" в Зеленограде получил новую подсветку 10:20
В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 18 человек 10:00
Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день 09:39
На Украине родственники донесли на ветерана за медаль "75 лет Победы" 09:30
Оперштаб: Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:22
Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны в России разрешат запускать в зданиях 07:51
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
05.12.2020 10:53
Рубрика: Власть

Директор АПИ Сергей Никитин выступил на международном экспертном форуме

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самаре на международном экспертном форуме "Университет - драйвер социально-экономического развития региона" прошла научно-практическая конференция "Самарская инициатива: инвестиционно-инновационная активность - ключевой фактор постпандемического развития регионов России".
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Участниками дискуссии стали представители бизнеса, науки, власти, а также эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, информационно-аналитических агентств.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
В Чапаевске создадут производство пластиковой тары для химпрома

Директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин в своем выступлении рассказал о новых инвестиционных возможностях, которые появились сегодня, несмотря на кризис.

- Участники экономической деятельности оказались в новых условиях, которые были обусловлены как непосредственными ограничениями этой деятельности и сужением рынка, так и глобальным изменением логистических и производственных цепочек в мире, - отметил Сергей Никитин. - Все крупные компании неожиданно поняли, что "мир VUCA" - это не просто модные слова, и "черный лебедь" - это не просто маленькая птичка, она бывает большой. То, что сейчас происходит - это действительно новая реальность, в ней нет места простым решениям, архитектура бизнеса должна быть выстроена очень гибко и максимально сбалансировано… Это дает серьезный импульс к переосмыслению стратегии крупных компаний, в первую очередь в сторону снижения трансграничных рисков.

По словам Сергея Никитина, для России также актуально "снижение высокой центричности производственных мощностей", в частности вокруг Москвы. Поэтому у инвесторов пристальное внимание вызывают регионы.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку лучших особых экономических зон

- И как иллюстрация этого, не смотря на ограничения этого года, мы как "Агентство привлечения инвестиций" видим высокий спрос в заявках на площадки. И от коллег, специалистов "Ассоциации индустриальных парков" мы слышим, что в целом по России активность тоже высокая. Это, действительно, "окно возможностей" для нас и наша задача - максимально воспользоваться открывшимися перспективами… Здесь важно как отстраиваться от существующих уникальных преимуществ региональной экономики, так и находить синергию с соседями… Для этого нужно предметно знать экономику региона, ее точки роста. Мы в агентстве подходим к этому комплексно, в начале этого года мы закончили большое исследование с привлечением международных экспертов в ходе которого выявили 11 инвестиционных ниш и в рамках этой работы уже привлекли крупного инвестора. И сейчас с коллегами из университета мы заканчиваем еще одну работу по исследованию внутренних региональных точек роста. Надеемся, что это будет практический инструмент по увеличению инвестиций на территории области…

В Самарской области создана одна из лучших инвестиционных экосистем. Это подтверждают и международные эксперты. "Агентство привлечения инвестиций" в этой системе выполняем функцию "одного окна". На практике помогает инвесторам быстро реализовывать проекты. Например, в работе с одним из крупнейших инвесторов с момента обращения компании до начала инвестиционной стадии прошло три месяца и уже менее чем через год в регионе был открыт огромный завод (2000 рабочих мест).

Фото: ООО «Билдинг Строй Гроуп»
В Тольятти создадут производство дождевальных машин полного цикла

- За это время мы структурировали проект, решили все административные и инфраструктурные, кадровые вопросы, подобрали площадку, закрепили преференциальный режим и статус этого проекта. Именно в текущих условиях, когда инвесторы пытаются снизить эффект неопределенности, они часто сокращают инвестиционный цикл, время принятия решения, чтобы быстрее запустить производство. И удобство работы с регионом становится ключевым фактором. В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы. А в этом году это стали замечать и местные инвесторы, и количество их обращений тоже выросло. Все это результат большой работы по продвижению инвестиционного потенциала Самарской области, - рассказал Сергей Никитин.

С экспертными докладами на конференции также выступили руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети, вице - президент Регионального объединения работодателей "Союз работодателей Самарской области".

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре открылся первый суперстор федеральной торговой сети

Директор научно-исследовательского института стратегий и региональной конкурентоспособности университета Дмитрий Иванов представил результаты масштабного исследования - комплексного мониторинга инвестиционной активности средних и крупных промышленных предприятий региона в тяжелых условиях пандемии. В рамках исследования были выявлены лидеры и аутсайдеры среди традиционных кластеров, сформированных в Самарской области.

Как подчеркнули организаторы форума, эта дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которое поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19
Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"
Мишустин призвал регионы решительнее вводить ограничения из-за COVID
Росреестр ускорит сроки регистрации нотариальных сделок