В Ставрополе суд отменил арест экс-сенатора КЧР Вячеслава Дерева

Октябрьский районный суд Ставрополя изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде для бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева. Ранее он был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Напомним, в начале октября Дерев был задержан в Ставрополе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, суд арестовал его на два месяца.

Уточняется, что он обвиняется в хищении денежных средств из бюджета России в особо крупном размере "путем обмана работников налогового органа РФ, совершенного организованной группой".

15 февраля 2012 года в отношении Дерева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Он был арестован в первый раз в марте 2018 года, вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. 10 марта этого года СК объявил о завершении расследования в отношении него уголовного дела.

По данным следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий" и осуществляя руководство созданной им группой, совершил хищение более 119 миллионов рублей из бюджета страны путем незаконного возмещения НДС. Кроме Дерева, под подпиской о невыезде находятся шесть фигурантов дела.