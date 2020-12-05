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Россияне назвали Данилу Багрова и Сашу Белого "самыми родными" героями

Новости
    05.12.2020, 18:53
Текст:   Олег Усков

"Самым родным" для россиян оказался Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым главный герой дилогии Балабанова "Брат". На втором месте рейтинга максимально близких нашим соотечественникам киноперсонажей - Шурик из комедий Гайдая. На третьем - гайдаевский же недотепа Семен Семенович Горбунков, контрабандист поневоле, сыгранный Юрием Никулиным в "Бриллиантовой руке".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым

Об этом передает m24 со ссылкой на результаты онлайн-исследования "Русского бестселлера". Опрос проводился в октябре: дирекция киноканала "Русский бестселлер" отобрала пятьдесят героев из отечественных фильмов - из их числа пользователям и предлагалось выбрать семь персонажей, "которых они могли бы назвать "родными".

Кроме названных выше россиянам дорог также бандит Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова из "Бригады" и разведчик Штирлиц из фильма "17 мгновений весны".

Тогда как "настоящим сюрпризом" стало попадание в рейтинг еще одного, наряду с Белым, сомнительных устоев персонажа - главгероя "Физрука" Фомы, которого сыграл Дмитрий Нагиев.

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