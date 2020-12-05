Умерла звезда итальянских комедий Памела Тиффин

Американская актриса Памела Тиффин, стяжавшая славу в том числе на поприще фривольных итальянских комедий, умерла в возрасте 78 лет в одной из больниц Нью-Йорка 2 декабря.

Об этом передает THR со ссылкой на дочь Тиффин, уточняя, что смерть артистки наступила по естественным причинам.

Памела Тиффин родилась в 1942-м в Оклахома-сити в семье с русскими корнями и выросла в пригороде Чикаго. Где начала работать моделью. После перебралась в Нью-Йорк - форсировать карьеру. И очень скоро неоднократно украсила собой обложку журнала Vogue.

Экранный дебют - в короткометражке в 60-м. Далее - "Один, два, три" Билли Уайлдера, "Лето и дым" Хэла Уоллиса (оба раза Тиффин номинировалась на "Золотой глобус"), "Почти идеальное убийство", "Злые пальцы", "Убей меня поцелуями", "Тропа Аллилуйя", "Сегодня, завтра, послезавтра", "Синьора в состоянии принуждения", "Архангел", "Викинг, пришедший с юга", сериал "Беглец" - всего порядка тридцати проектов.