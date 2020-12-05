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Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым

Новости
    05.12.2020, 18:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован трейлер современного сериального прочтения "Мертвых душ" Гоголя - от режиссера и сценариста Григория Константинопольского ("Гроза", "Русский бес"). Где Чичикова, чиновника из Москвы, сыграл Евгений Цыганов.

Фото: youtube.com/ American Gods
Вышел трейлер "Американских богов" с Дэнни Трэхо и Мэрилином Мэнсоном

Причем на этот раз проходимец не скупает виртуальных усопших крепостных у жителей субурбий, а чуть наоборот - продает места на кладбище рядом со знаменитостями.

"История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за двести лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами VIP, - афера современности", - пояснили создатели.

Каст - для нынешних российских телепроектов по большей части привычен: Александр Робак играет Собакевича, его супругу Феодулию Ивановну - Виктория Толстоганова, Тимофей Трибунцев - это Ноздрев, Дмитрий Дюжев - Манилов, Плюшкин - Алексей Серебряков, Елена Коренева - Коробочка, Анна Михалкова (не забываем про второй сезон "Обычной женщины"!) - Агафья Тихоновна, Иван Охлобыстин стал былинным капитаном Копейкиным, Игорь Верник - чиновником Минкультуры Кувшинноерыло, а Семен Слепаков изобразил адвоката Пал Иваныча.

Премьера - 9 декабря на IVI.

Трейлер доступен на официальном YouTube-канале сервиса.

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