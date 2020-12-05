Высокий уровень сахара в крови увеличивает риски для пациентов с COVID-19

Испанские ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови увеличивает риск смерти для пациентов с COVID-19, даже если они не страдают диабетом. Из 11 тысяч пациентов с коронавирусом в Испании, показатели которых принимались в расчет в исследовании, ни один не находился в критическом состоянии, когда попал в больницу. Однако исследователи обнаружили, что те, кто прибыл с уровнем сахара в крови выше нормы, имели более высокие шансы не оправиться от болезни, независимо от того, были ли они диабетиками, сообщает Guardian.

20 процентов пациентов умерли уже в больнице после госпитализации, в том числе 16 процентов пациентов с уровнем сахара в крови от 70 до 140 миллиграммов на децилитр при поступлении, 34 процента пациентов с уровнем от 140 до 180 мг/дл и 41 процентов пациентов с уровнем выше 180 мг/дл. Только у девяти процентов умерших от COVID-19 был нормальный уровень сахара в крови, который рассматривается медиками до 70 миллиграммов на децилитр.

После учета возраста и состояния здоровья оказалось, что у пациентов с самым высоким уровнем сахара в крови вероятность смертности была на 50 процентов выше, чем у пациентов с самым низким его уровнем. Люди с повышенным уровнем сахара в крови также подвергались более высокому риску получения интенсивной терапии, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстренной помощи при одышке и затруднении дыхания.

В докладе, опубликованном в Annals of Medicine, исследователи заявили, что своевременный контроль уровня сахара в крови должен быть обязательным при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19, независимо от того, страдают ли они диабетом.