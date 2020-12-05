За зверями Беловежской пущи можно наблюдать онлайн в течение всей зимы

Уютно расположившись у экрана телевизора, или компьютера в своей белорусской квартире, можно будет круглые сутки оставаться свидетелем, всего происходящего в Беловежской пуще этой зимой, заверили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Организаторы уникального проекта отмечают, что они на этот раз предлагают жителям Синеокой "возможность в эфире не только наблюдать за птицами, но и за зверями в окрестностях небольшой деревни Угляны. Именно в этом месте звери проходят между маленьким низинным болотцем и лесом, да и стайки воробьиных часто используют этот коридор".

Уже в первый день трансляции можно было увидеть больших синиц и обыкновенных лазоревок, соек. На кормушку заглянули и обыкновенный канюк, ворон, сорока и черный дрозд. Организаторы стрима рассчитывают за зиму зафиксировать более 20 видов птиц, как и в прошлом году. Они также надеются, что в кадре появятся косули, зайцы, лисы, возможно, и другие животные.

Кстати, наблюдать за зверями и птицами онлайн можно на сайте birdwatch.by.