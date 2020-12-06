Это уникальная площадка для коммуникации между разработчиками стартапов и ключевыми представителями отрасли, которые заинтересованы в появлении новых идей и возможностей и готовы поддержать наиболее перспективные проекты. Конкурс - отличная возможность презентовать новые проекты, привлечь к ним внимание и финансирование и, как итог, найти партнеров для реализации. В этом году большая часть поданных для участия в конкурсе проектов касалась использования искусственного интеллекта, Big Data и электронных сервисов - все это сегодня находится в авангарде развития здравоохранения.
Цифровизация - главная задача современной отечественной медицины. Новые технологии позволяют за кратчайшее время собрать, систематизировать и проанализировать большие объемы данных. Это может касаться и совершенствования диагностики, и оценки качества алгоритмов лечения, и даже выбора их наиболее оптимальных методов с помощью искусственного интеллекта. Несколько таких разработок было представлено и в конкурсном листе этого года. Наиболее интересные и перспективные стали победителями.
Первое место в конкурсе получил проект Webiomed. Разработчики создали систему предиктивной аналитики и управления рисками на основе искусственного интеллекта. Система анализирует медицинские данные и прогнозирует возможное развитие заболеваний и их осложнений. Таким образом, врач получает эффективный инструмент для принятия решений, который помогает бороться с прогрессированием заболеваний и смертностью.
"Идея проекта пришла летом 2018 года, - рассказывает директор по развитию бизнеса компании "К-Скай" Александр Гусев. - В итоге уже на этапе тестирования наша система продемонстрировала успешную работу в Ямало-Ненецком автономном округе, где к Webiomed было подключено 12 медицинских организаций, а также в Кировской области, где мы работали с 10 медицинскими организациями".
Сейчас компания ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими клиниками, включая федеральные центры, о более широком внедрении системы Webiomed. Кроме того, создана группа экспертов, которая занимается исследованием перспективных международных площадок для партнерства.
Использование Big Data, анализ текущей ситуации, построение прогнозных моделей, необходимые для принятия управленческих решений органами здравоохранения, - еще одно важнейшее направление развития цифровых технологий. В 2018 году компанией "ТелеПат" совместно с Ассоциацией онкологических пациентов и Всероссийским союзом пациентов был запущен проект "Онконет". Сервис представляет собой телемедицинскую платформу для дистанционного мониторинга. Он состоит из информационного портала для пациентов, которые проходят химиотерапию, и системы email-рассылки интерактивного опросника по самооценке состояния онкопациента, находящегося дома. Для медиков это надежный цифровой помощник, который позволяет наблюдать за пациентом вне больницы. Модель такого "бесконтактного" взаимодействия врача и пациента стала особенно актуальной в период ограничений, связанных с пандемией. Сегодня платформу "Онконет" используют ведущие профильные медицинские учреждения всей России.
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Пациенты привыкли к электронной записи, нас не удивляет возможность получить электронный больничный и рецепт на лекарство. Да и телемедицинские консультации применяются все шире. При этом появляются все более сложные и интересные сервисы. Например, позволяющие отслеживать состояние своего здоровья. Пример - еще один отечественный стартап - приложение "Здоровье.ру", которое дает возможность любому человеку вести свой электронный "дневник здоровья", отслеживая основные показатели, контролировать прием лекарств, получать персональные рекомендации от ведущих врачей, проходить бесплатные тесты, подключаться к программам по профилактике заболеваний. Приложение доступно бесплатно по полису ОМС. Уже сегодня сервис объединяет 85 регионов, более 17 тысяч поликлиник, более полумиллиона врачей. Планируется, что в ближайшем будущем в приложении появится возможность расшифровки медицинских анализов, а также хранения медицинских заключений и прочих документов.
Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России:
- В последние годы в нашей стране появляется множество научных разработок, в том числе в сфере медицины. Поэтому сейчас особенно важна продуктивная связь разработчиков, инвесторов и промышленности. Мы рады, что уже три года подряд конкурс "Стартап-ралли" становится отличным связующим звеном и стартовой площадкой для перспективных российских разработок.