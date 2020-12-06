Награждением победителей завершился конкурс инновационных фармацевтических и медицинских разработок "Стартап-ралли" 2020 года, который уже стал традиционным. Он проходит при поддержке Минпромторга России с 2018 года.

Это уникальная площадка для коммуникации между разработчиками стартапов и ключевыми представителями отрасли, которые заинтересованы в появлении новых идей и возможностей и готовы поддержать наиболее перспективные проекты. Конкурс - отличная возможность презентовать новые проекты, привлечь к ним внимание и финансирование и, как итог, найти партнеров для реализации. В этом году большая часть поданных для участия в конкурсе проектов касалась использования искусственного интеллекта, Big Data и электронных сервисов - все это сегодня находится в авангарде развития здравоохранения.

Цифровизация - главная задача современной отечественной медицины. Новые технологии позволяют за кратчайшее время собрать, систематизировать и проанализировать большие объемы данных. Это может касаться и совершенствования диагностики, и оценки качества алгоритмов лечения, и даже выбора их наиболее оптимальных методов с помощью искусственного интеллекта. Несколько таких разработок было представлено и в конкурсном листе этого года. Наиболее интересные и перспективные стали победителями.

Первое место в конкурсе получил проект Webiomed. Разработчики создали систему предиктивной аналитики и управления рисками на основе искусственного интеллекта. Система анализирует медицинские данные и прогнозирует возможное развитие заболеваний и их осложнений. Таким образом, врач получает эффективный инструмент для принятия решений, который помогает бороться с прогрессированием заболеваний и смертностью.

"Идея проекта пришла летом 2018 года, - рассказывает директор по развитию бизнеса компании "К-Скай" Александр Гусев. - В итоге уже на этапе тестирования наша система продемонстрировала успешную работу в Ямало-Ненецком автономном округе, где к Webiomed было подключено 12 медицинских организаций, а также в Кировской области, где мы работали с 10 медицинскими организациями".

Сейчас компания ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими клиниками, включая федеральные центры, о более широком внедрении системы Webiomed. Кроме того, создана группа экспертов, которая занимается исследованием перспективных международных площадок для партнерства.

Конкурс - отличная возможность презентовать новые проекты, привлечь к ним внимание и финансирование и, как итог, найти партнеров для реализации

Использование Big Data, анализ текущей ситуации, построение прогнозных моделей, необходимые для принятия управленческих решений органами здравоохранения, - еще одно важнейшее направление развития цифровых технологий. В 2018 году компанией "ТелеПат" совместно с Ассоциацией онкологических пациентов и Всероссийским союзом пациентов был запущен проект "Онконет". Сервис представляет собой телемедицинскую платформу для дистанционного мониторинга. Он состоит из информационного портала для пациентов, которые проходят химиотерапию, и системы email-рассылки интерактивного опросника по самооценке состояния онкопациента, находящегося дома. Для медиков это надежный цифровой помощник, который позволяет наблюдать за пациентом вне больницы. Модель такого "бесконтактного" взаимодействия врача и пациента стала особенно актуальной в период ограничений, связанных с пандемией. Сегодня платформу "Онконет" используют ведущие профильные медицинские учреждения всей России.

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Пациенты привыкли к электронной записи, нас не удивляет возможность получить электронный больничный и рецепт на лекарство. Да и телемедицинские консультации применяются все шире. При этом появляются все более сложные и интересные сервисы. Например, позволяющие отслеживать состояние своего здоровья. Пример - еще один отечественный стартап - приложение "Здоровье.ру", которое дает возможность любому человеку вести свой электронный "дневник здоровья", отслеживая основные показатели, контролировать прием лекарств, получать персональные рекомендации от ведущих врачей, проходить бесплатные тесты, подключаться к программам по профилактике заболеваний. Приложение доступно бесплатно по полису ОМС. Уже сегодня сервис объединяет 85 регионов, более 17 тысяч поликлиник, более полумиллиона врачей. Планируется, что в ближайшем будущем в приложении появится возможность расшифровки медицинских анализов, а также хранения медицинских заключений и прочих документов.

Дословно

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России:

- В последние годы в нашей стране появляется множество научных разработок, в том числе в сфере медицины. Поэтому сейчас особенно важна продуктивная связь разработчиков, инвесторов и промышленности. Мы рады, что уже три года подряд конкурс "Стартап-ралли" становится отличным связующим звеном и стартовой площадкой для перспективных российских разработок.