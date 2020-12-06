Депутат от Крыма оценил украинскую угрозу отключить Россию от SWIFT

Предложение отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT является не более чем "хайпом". Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

С инициативой на эту тему выступил бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, после новогодних праздников Киев потребует введения против России такой меры.

- Отстраненный от реальной власти Кравчук нашел себя в разработке фантастических антироссийских проектов, - иронично заметил Бальбек в комментарии РИА Новости. - Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью.

Парламентарий напомнил о прежних задумках политика: "То он какие-то переговоры затевает, то предлагает минские соглашения переписать, то призывает Запад в помощники". На деле же, по его оценке, все это выливается в краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить". "Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп", - резюмировал Бальбек.