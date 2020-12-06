Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии

В Москве задержан аферист из Африки. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 45-летний мужчина занимался так называемым клонированием денег.

В частности, для совершения своего "ритуала" аферист использовал купюры доверчивых граждан, свою банкноту такого же номинала, в также бумажные заготовки и химический раствор.

"Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму", - рассказала Волк.

Африканец был задержан при попытке обмануть очередного клиента на 22 млн рублей. Сотрудники полиции взяли "колдуна" в квартире на Хорошевском шоссе на севере столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Покушение на мошенничество". Сейчас полиция ищет возможных соучастников и устанавливает все эпизоды афер "колдуна" из Африки.