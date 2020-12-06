Пожар разрушил церковь в Нью-Йорке, где хранится знаменитый Колокол Свободы

Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Точные масштабы ущерба, нанесенного огнем, пока не известны, но, по информации представителей Средней коллегиальной церкви, "он - огромен". В церкви находится знаменитый "Нью-Йоркский Колокол Свободы".

Пожар возник около пяти часов утра по местному времени. Загорелся пустой пятиэтажный дом по соседству, а затем пламя охватило церковь. На месте находились почти 200 аварийно-спасательных бригад, которым потребовалось более трех часов, чтобы взять пожар под контроль, сообщает National Public Radio. На кадрах с места происшествия видно, как огонь буквально пожирает церковь. По словам очевидцев, пожарные прибыли через три минуты после звонка в службу спасения, однако огонь к тому времени охватил два здания. Представитель пожарной службы Нью-Йорка Джон Ходженс сказал, что четыре спасателя получили легкие травмы, а причина возгорания устанавливается.

"К сожалению, все выглядит очень плохо", - сказала преподобная Аманда Эшкрафт в интервью телеканалу ABC. В заявлении также говорится, что прихожане теперь будут встречаться в цифровом формате по воскресеньям, как и с тех пор, когда в марте было введено социальное дистанцирование.

История церковного прихода насчитывает почти 400 лет. Он был частью коллегиальных церквей Нью-Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века. Первое здание было построено в 1729 году, а в 1892 году церковь переехала на нынешнее место в районе Ист-Виллидж. В церкви было несколько витражей Тиффани и световой купол, которые, по всей видимости, сгорели. На сайте церкви также указано, что Нью-Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США. С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США, его набат бьет в годовщину атак террористов на Всемирный торговый центр Нью-Йорка 11 сентября 2001 года.