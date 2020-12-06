Презентация авиадвигателя в Турции обернулась конфузом

Церемония презентации первого турецкого вертолетного двигателя TS-1400 с участием президента страны Реджепа Эрдогана оказалась омрачена непредвиденным обстоятельством - после того, как была отдана команда на запуск агрегата, он не запустился.

Двигатель разработало государственное моторостроительное предприятие TEI, там же проходила презентация. Эрдоган наблюдал за церемонией по видеосвязи из своей резиденции. После приветственного слова главы государства с агрегата сняли покров и генеральный директор TEI Махмут Акшит дал команду запустить двигатель. Однако дежурная смена доложила, что TS-1400 не работает, сообщил телеканал OdaTV.

Официальная Анкара назвала происшедшее актом саботажа. "Мы не позволим саботировать церемонию", - заявил Акшит.