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06.12.2020,  
12:50
Текст:  Антон Валагин

Презентация авиадвигателя в Турции обернулась конфузом

Церемония презентации первого турецкого вертолетного двигателя TS-1400 с участием президента страны Реджепа Эрдогана оказалась омрачена непредвиденным обстоятельством - после того, как была отдана команда на запуск агрегата, он не запустился.

Фото: Dr. Zachi Evenor / wikimedia.org
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Двигатель разработало государственное моторостроительное предприятие TEI, там же проходила презентация. Эрдоган наблюдал за церемонией по видеосвязи из своей резиденции. После приветственного слова главы государства с агрегата сняли покров и генеральный директор TEI Махмут Акшит дал команду запустить двигатель. Однако дежурная смена доложила, что TS-1400 не работает, сообщил телеканал OdaTV.

Официальная Анкара назвала происшедшее актом саботажа. "Мы не позволим саботировать церемонию", - заявил Акшит.

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