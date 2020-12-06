Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнут холода

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы, сообщает центр погоды "Фобос".

На опорной метеостанции Москвы на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки минус 8,8 градуса. По наблюдениям синоптиков, это на 0,8 градуса ниже, чем было 3 декабря. Причем в южной части города, в районе Бутово, отмечены морозы посильнее: термометры показали минус 13,8.

В Подмосковье холоднее всего оказалось в Черустях. Минимальная температура воздуха там составила -15,4.

Как ожидается, морозная погода в столичном регионе продержится как минимум до конца новой рабочей недели.