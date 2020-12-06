СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Как заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на сегодняшний день с участием трех подозреваемых проведено несколько следственных действий. Среди них были проверки показаний на месте.

Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление. В ходе обыска криминалистами изъято оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы, объяснила представитель ведомства.

Назначено проведение нужных для дела экспертиз, среди которых: генетическая, баллистическая, дактилоскопическая и другие.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, супруги из Москвы и их 16-летняя дочь были найдены убитыми в сгоревшей даче под Волоколамском. Также был обнаружен их обгоревший автомобиль, на котором семья несколько дней назад уехала из столицы на отдых в Подмосковье. В субботу задержали мужчин, подозреваемых в убийстве.