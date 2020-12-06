В московской квартире поймали самца двухцветного кожана

На юге столицы в квартире жилого дома поймана летучая мышь, самец двухцветного кожана, передает агентство "Москва".

Сообщается, что летучую мышь нашли хозяева жилища на 31-м этаже. Вероятно, животное решило перезимовать в уюте. Домочадцы вызвали спасателей, и те поймали молодого самца на шторе под потолком.

Летучую мышь передали сотрудникам Московского зоопарка. Кожан перезимует в центре реабилитации рукокрылых, а весной его отпустят на волю.