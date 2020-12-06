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06.12.2020 / 17:37
Текст: Сергей Бабкин

В московской квартире поймали самца двухцветного кожана

На юге столицы в квартире жилого дома поймана летучая мышь, самец двухцветного кожана, передает агентство "Москва".

Фото: iStock
Тигр пришел поужинать к придорожному кафе в Хабаровском крае

Сообщается, что летучую мышь нашли хозяева жилища на 31-м этаже. Вероятно, животное решило перезимовать в уюте. Домочадцы вызвали спасателей, и те поймали молодого самца на шторе под потолком.

Летучую мышь передали сотрудникам Московского зоопарка. Кожан перезимует в центре реабилитации рукокрылых, а весной его отпустят на волю.

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