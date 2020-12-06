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06.12.2020 11:30
Рубрика: Общество

В Москве за сутки госпитализировано 1404 заболевших COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В Москве подтверждено 7512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1404 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 462 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

12,3% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% - от 46 до 65 лет, еще 11,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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