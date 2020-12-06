Возбуждено дело против полицейского, ранившего девочку из травматики

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы, который подозревается в ранении несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в настоящий момент задержанного допрашивают сотрудники Следственного комитета РФ, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе столичной полиции рассказали, что инцидент произошел в ночь на 6 декабря. Полицейские на Судостроительной улице возле одного из жилых домов обнаружили 33-летнего мужчину, который стрелял из травматического оружия. В результате стрельбы травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.

Как выяснилось, стрелявшим оказался сотрудник полиции. Он не был при исполнении своих служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ (Хулиганство). Сейчас проводится служебная проверка, по итогам которой полицейского уволят из органов внутренних дел. Ряд руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, где проходит обследование.