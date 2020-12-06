На Сахалине уничтожили старую авиабомбу

Новости

Оперштаб: Еще 5 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов" 08:54
Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн" 08:40
Пожар разрушил церковь в Нью-Йорке, где хранится знаменитый Колокол Свободы 08:39
Власти Аргентины ввели "налог на богатых" для борьбы с пандемией 08:15
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов 07:39
Вильфанд пообещал москвичам морозную и солнечную погоду 07:13
В США ученые спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 500 тысяч 06:53
В Башкирии трое подростков погибли при столкновении автомобиля с лошадьми 06:29
Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже 05:35
Daily Mail: Елизавета II с супругом сделают прививку от коронавируса 05:16
"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны 04:56
Трамп заявил сторонникам о победе на выборах 04:39
Эксперт заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса 03:53
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России 03:20
В Австралии обнаружена капсула с образцами грунта с астероида Рюгу 02:04
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2" 01:44
Скончался чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник 05.12.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 05.12.2020
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 05.12.2020
Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией 05.12.2020
Пресс-секретарь Горбачева рассказал о состоянии экс-президента СССР 05.12.2020
"Сбербанк" призвал ждать возврата заблокированных денег до 5 дней 05.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 19 тысяч человек 05.12.2020
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ, россиянки - четвертые 05.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
06.12.2020 07:59
Рубрика: Происшествия

На Сахалине уничтожили старую авиабомбу

Текст: Юрий Батин

Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России уничтожили обнаруженную в Поронайском районе Сахалинской области старую авиабомбу.

Фото: youtube.com
Видео: На Сахалине взорвали 50-килограммовую авиабомбу

Информация об обнаружении бомбы в лесном массиве у села Гастелло поступила в региональный Центр управления в кризисных ситуациях. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, место обнаружения опасного боезаряда было сразу же оцеплено.

В воскресенье на Сахалин из Хабаровска вертолетом МЧС прибыли специалисты Амурского спасательного центра. Вокруг опасного места было выставлено дополнительное оцепление. Убедившись, что посторонних людей внутри кольца оцепления нет, в 13.10 по местному времени взрывотехники подорвали авиабомбу на месте.

В региональном управлении МЧС РФ отмечают, что вероятность обнаружения неразорвавшихся боеприпасов в этих местах сохраняется.

В случае обнаружения похожих на них предметов жителям региона советуют немедленно обращаться в дежурные службы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже
"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны
Эксперт заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины