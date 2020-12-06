На Сахалине уничтожили старую авиабомбу

Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России уничтожили обнаруженную в Поронайском районе Сахалинской области старую авиабомбу.

Информация об обнаружении бомбы в лесном массиве у села Гастелло поступила в региональный Центр управления в кризисных ситуациях. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, место обнаружения опасного боезаряда было сразу же оцеплено.

В воскресенье на Сахалин из Хабаровска вертолетом МЧС прибыли специалисты Амурского спасательного центра. Вокруг опасного места было выставлено дополнительное оцепление. Убедившись, что посторонних людей внутри кольца оцепления нет, в 13.10 по местному времени взрывотехники подорвали авиабомбу на месте.

В региональном управлении МЧС РФ отмечают, что вероятность обнаружения неразорвавшихся боеприпасов в этих местах сохраняется.

В случае обнаружения похожих на них предметов жителям региона советуют немедленно обращаться в дежурные службы.