За сутки в России подтверждено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что среди вновь выявленных случаев 20,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Псковская область 880
- 2 Республика Карелия 469
- 3 Санкт-Петербург 3753
- 4 Москва 7512
- 5 Республика Алтай 103
- 6 Мурманская область 289
- 7 Ямало-Ненецкий автономный округ 193
- 8 Архангельская область 396
- 9 Республика Коми 297
- 10 Новгородская область 210
- 11 Магаданская область 49
- 12 Республика Хакасия 179
- 13 Республика Калмыкия 91
- 14 Республика Тыва 103
- 15 Вологодская область 368
- 16 Сахалинская область 134
- 17 Камчатский край 80
- 18 Хабаровский край 335
- 19 Республика Бурятия 245
- 20 Забайкальский край 265
- 21 Республика Саха (Якутия) 215
- 22 Республика Адыгея 101
- 23 Ульяновская область 271
- 24 Орловская область 158
- 25 Карачаево-Черкесская Республика 98
- 26 Костромская область 129
- 27 Кировская область 255
- 28 Калининградская область 195
- 29 Томская область 210
- 30 Еврейская автономная область 31
- 31 Амурская область 146
- 32 Московская область 1295
- 33 Тверская область 223
- 34 Севастополь 75
- 35 Ивановская область 167
- 36 Республика Ингушетия 79
- 37 Воронежская область 375
- 38 Ненецкий автономный округ 7
- 39 Смоленская область 149
- 40 Астраханская область 156
- 41 Ярославская область 190
- 42 Нижегородская область 484
- 43 Курская область 167
- 44 Калужская область 150
- 45 Брянская область 176
- 46 Пензенская область 185
- 47 Республика Крым 263
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 227
- 49 Тульская область 193
- 50 Тамбовская область 133
- 51 Липецкая область 146
- 52 Курганская область 107
- 53 Омская область 244
- 54 Удмуртская Республика 187
- 55 Приморский край 234
- 56 Ленинградская область 215
- 57 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 58 Пермский край 308
- 59 Иркутская область 279
- 60 Красноярский край 329
- 61 Белгородская область 176
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 63 Республика Мордовия 90
- 64 Тюменская область 163
- 65 Рязанская область 123
- 66 Владимирская область 150
- 67 Саратовская область 255
- 68 Чеченская Республика 141
- 69 Волгоградская область 248
- 70 Республика Чувашия 120
- 71 Алтайский край 222
- 72 Оренбургская область 179
- 73 Свердловская область 389
- 74 Челябинская область 303
- 75 Самарская область 271
- 76 Ростовская область 356
- 77 Ставропольский край 230
- 78 Республика Марий Эл 51
- 79 Кемеровская область 175
- 80 Новосибирская область 180
- 81 Республика Дагестан 124
- 82 Республика Башкортостан 146
- 83 Краснодарский край 172
- 84 Республика Татарстан 90
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 457 летальных случаев:
- Брянская область 4
- Воронежская область 19
- Ивановская область 6
- Костромская область 2
- Курская область 4
- Липецкая область 2
- Московская область 28
- Орловская область 2
- Тамбовская область 3
- Тульская область 4
- Ярославская область 2
- Москва 72
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 10
- Архангельская область 3
- Вологодская область 12
- Калининградская область 1
- Мурманская область 5
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 47
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 22
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 8
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 2
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 7
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 17
- Кировская область 1
- Нижегородская область 15
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 5
- Свердловская область 15
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 3
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 9
- Красноярский край 13
- Иркутская область 7
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Республика Бурятия 6
- Приморский край 3
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 43 141 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 342 человека:
- Белгородская область 29
- Брянская область 291
- Владимирская область 146
- Воронежская область 451
- Ивановская область 43
- Калужская область 122
- Костромская область 35
- Курская область 102
- Липецкая область 26
- Московская область 774
- Орловская область 20
- Рязанская область 131
- Смоленская область 92
- Тамбовская область 41
- Тверская область 24
- Тульская область 177
- Ярославская область 91
- Москва 5536
- Республика Карелия 377
- Республика Коми 390
- Архангельская область 401
- Ненецкий автономный округ 5
- Вологодская область 146
- Калининградская область 114
- Ленинградская область 134
- Мурманская область 397
- Новгородская область 154
- Псковская область 88
- Санкт-Петербург 1903
- Республика Адыгея 73
- Республика Калмыкия 70
- Республика Крым 45
- Краснодарский край 101
- Астраханская область 98
- Волгоградская область 253
- Ростовская область 357
- Севастополь 27
- Республика Дагестан 64
- Республика Ингушетия 147
- Кабардино-Балкарская Республика 127
- Карачаево-Черкесская Республика 274
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Чеченская Республика 27
- Ставропольский край 181
- Республика Башкортостан 18
- Республика Марий Эл 31
- Республика Мордовия 61
- Республика Татарстан 61
- Удмуртская Республика 95
- Республика Чувашия 31
- Пермский край 357
- Кировская область 287
- Нижегородская область 244
- Оренбургская область 167
- Пензенская область 101
- Самарская область 301
- Саратовская область 199
- Ульяновская область 371
- Курганская область 81
- Свердловская область 396
- Тюменская область 401
- Ханты-Мансийский автономный округ 229
- Ямало-Ненецкий автономный округ 223
- Челябинская область 36
- Республика Алтай 127
- Республика Тыва 77
- Республика Хакасия 58
- Алтайский край 181
- Красноярский край 342
- Иркутская область 112
- Кемеровская область 234
- Новосибирская область 108
- Омская область 107
- Томская область 205
- Республика Бурятия 290
- Республика Саха (Якутия) 519
- Забайкальский край 137
- Камчатский край 227
- Приморский край 95
- Амурская область 301
- Магаданская область 62
- Хабаровский край 308
- Сахалинская область 57
- Еврейская автономная область 10
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 937 738 человек.