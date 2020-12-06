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06.12.2020 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что среди вновь выявленных случаев 20,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Псковская область 880
  • 2 Республика Карелия 469
  • 3 Санкт-Петербург 3753
  • 4 Москва 7512
  • 5 Республика Алтай 103
  • 6 Мурманская область 289
  • 7 Ямало-Ненецкий автономный округ 193
  • 8 Архангельская область 396
  • 9 Республика Коми 297
  • 10 Новгородская область 210
  • 11 Магаданская область 49
  • 12 Республика Хакасия 179
  • 13 Республика Калмыкия 91
  • 14 Республика Тыва 103
  • 15 Вологодская область 368
  • 16 Сахалинская область 134
  • 17 Камчатский край 80
  • 18 Хабаровский край 335
  • 19 Республика Бурятия 245
  • 20 Забайкальский край 265
  • 21 Республика Саха (Якутия) 215
  • 22 Республика Адыгея 101
  • 23 Ульяновская область 271
  • 24 Орловская область 158
  • 25 Карачаево-Черкесская Республика 98
  • 26 Костромская область 129
  • 27 Кировская область 255
  • 28 Калининградская область 195
  • 29 Томская область 210
  • 30 Еврейская автономная область 31
  • 31 Амурская область 146
  • 32 Московская область 1295
  • 33 Тверская область 223
  • 34 Севастополь 75
  • 35 Ивановская область 167
  • 36 Республика Ингушетия 79
  • 37 Воронежская область 375
  • 38 Ненецкий автономный округ 7
  • 39 Смоленская область 149
  • 40 Астраханская область 156
  • 41 Ярославская область 190
  • 42 Нижегородская область 484
  • 43 Курская область 167
  • 44 Калужская область 150
  • 45 Брянская область 176
  • 46 Пензенская область 185
  • 47 Республика Крым 263
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 227
  • 49 Тульская область 193
  • 50 Тамбовская область 133
  • 51 Липецкая область 146
  • 52 Курганская область 107
  • 53 Омская область 244
  • 54 Удмуртская Республика 187
  • 55 Приморский край 234
  • 56 Ленинградская область 215
  • 57 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 58 Пермский край 308
  • 59 Иркутская область 279
  • 60 Красноярский край 329
  • 61 Белгородская область 176
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 63 Республика Мордовия 90
  • 64 Тюменская область 163
  • 65 Рязанская область 123
  • 66 Владимирская область 150
  • 67 Саратовская область 255
  • 68 Чеченская Республика 141
  • 69 Волгоградская область 248
  • 70 Республика Чувашия 120
  • 71 Алтайский край 222
  • 72 Оренбургская область 179
  • 73 Свердловская область 389
  • 74 Челябинская область 303
  • 75 Самарская область 271
  • 76 Ростовская область 356
  • 77 Ставропольский край 230
  • 78 Республика Марий Эл 51
  • 79 Кемеровская область 175
  • 80 Новосибирская область 180
  • 81 Республика Дагестан 124
  • 82 Республика Башкортостан 146
  • 83 Краснодарский край 172
  • 84 Республика Татарстан 90
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 457 летальных случаев:
  • Брянская область 4
  • Воронежская область 19
  • Ивановская область 6
  • Костромская область 2
  • Курская область 4
  • Липецкая область 2
  • Московская область 28
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 3
  • Тульская область 4
  • Ярославская область 2
  • Москва 72
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 10
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 5
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 47
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 22
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 8
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 7
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 17
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 15
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 5
  • Свердловская область 15
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 3
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 13
  • Иркутская область 7
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Республика Бурятия 6
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 43 141 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 342 человека:
  • Белгородская область 29
  • Брянская область 291
  • Владимирская область 146
  • Воронежская область 451
  • Ивановская область 43
  • Калужская область 122
  • Костромская область 35
  • Курская область 102
  • Липецкая область 26
  • Московская область 774
  • Орловская область 20
  • Рязанская область 131
  • Смоленская область 92
  • Тамбовская область 41
  • Тверская область 24
  • Тульская область 177
  • Ярославская область 91
  • Москва 5536
  • Республика Карелия 377
  • Республика Коми 390
  • Архангельская область 401
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Вологодская область 146
  • Калининградская область 114
  • Ленинградская область 134
  • Мурманская область 397
  • Новгородская область 154
  • Псковская область 88
  • Санкт-Петербург 1903
  • Республика Адыгея 73
  • Республика Калмыкия 70
  • Республика Крым 45
  • Краснодарский край 101
  • Астраханская область 98
  • Волгоградская область 253
  • Ростовская область 357
  • Севастополь 27
  • Республика Дагестан 64
  • Республика Ингушетия 147
  • Кабардино-Балкарская Республика 127
  • Карачаево-Черкесская Республика 274
  • Республика Северная Осетия - Алания 11
  • Чеченская Республика 27
  • Ставропольский край 181
  • Республика Башкортостан 18
  • Республика Марий Эл 31
  • Республика Мордовия 61
  • Республика Татарстан 61
  • Удмуртская Республика 95
  • Республика Чувашия 31
  • Пермский край 357
  • Кировская область 287
  • Нижегородская область 244
  • Оренбургская область 167
  • Пензенская область 101
  • Самарская область 301
  • Саратовская область 199
  • Ульяновская область 371
  • Курганская область 81
  • Свердловская область 396
  • Тюменская область 401
  • Ханты-Мансийский автономный округ 229
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 223
  • Челябинская область 36
  • Республика Алтай 127
  • Республика Тыва 77
  • Республика Хакасия 58
  • Алтайский край 181
  • Красноярский край 342
  • Иркутская область 112
  • Кемеровская область 234
  • Новосибирская область 108
  • Омская область 107
  • Томская область 205
  • Республика Бурятия 290
  • Республика Саха (Якутия) 519
  • Забайкальский край 137
  • Камчатский край 227
  • Приморский край 95
  • Амурская область 301
  • Магаданская область 62
  • Хабаровский край 308
  • Сахалинская область 57
  • Еврейская автономная область 10

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 937 738 человек.

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