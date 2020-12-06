За сутки в России подтверждено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что среди вновь выявленных случаев 20,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Псковская область 880

2 Республика Карелия 469

3 Санкт-Петербург 3753

4 Москва 7512

5 Республика Алтай 103

6 Мурманская область 289

7 Ямало-Ненецкий автономный округ 193

8 Архангельская область 396

9 Республика Коми 297

10 Новгородская область 210

11 Магаданская область 49

12 Республика Хакасия 179

13 Республика Калмыкия 91

14 Республика Тыва 103

15 Вологодская область 368

16 Сахалинская область 134

17 Камчатский край 80

18 Хабаровский край 335

19 Республика Бурятия 245

20 Забайкальский край 265

21 Республика Саха (Якутия) 215

22 Республика Адыгея 101

23 Ульяновская область 271

24 Орловская область 158

25 Карачаево-Черкесская Республика 98

26 Костромская область 129

27 Кировская область 255

28 Калининградская область 195

29 Томская область 210

30 Еврейская автономная область 31

31 Амурская область 146

32 Московская область 1295

33 Тверская область 223

34 Севастополь 75

35 Ивановская область 167

36 Республика Ингушетия 79

37 Воронежская область 375

38 Ненецкий автономный округ 7

39 Смоленская область 149

40 Астраханская область 156

41 Ярославская область 190

42 Нижегородская область 484

43 Курская область 167

44 Калужская область 150

45 Брянская область 176

46 Пензенская область 185

47 Республика Крым 263

48 Ханты-Мансийский автономный округ 227

49 Тульская область 193

50 Тамбовская область 133

51 Липецкая область 146

52 Курганская область 107

53 Омская область 244

54 Удмуртская Республика 187

55 Приморский край 234

56 Ленинградская область 215

57 Республика Северная Осетия-Алания 83

58 Пермский край 308

59 Иркутская область 279

60 Красноярский край 329

61 Белгородская область 176

62 Кабардино-Балкарская Республика 98

63 Республика Мордовия 90

64 Тюменская область 163

65 Рязанская область 123

66 Владимирская область 150

67 Саратовская область 255

68 Чеченская Республика 141

69 Волгоградская область 248

70 Республика Чувашия 120

71 Алтайский край 222

72 Оренбургская область 179

73 Свердловская область 389

74 Челябинская область 303

75 Самарская область 271

76 Ростовская область 356

77 Ставропольский край 230

78 Республика Марий Эл 51

79 Кемеровская область 175

80 Новосибирская область 180

81 Республика Дагестан 124

82 Республика Башкортостан 146

83 Краснодарский край 172

84 Республика Татарстан 90

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,2%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 457 летальных случаев: Брянская область 4

Воронежская область 19

Ивановская область 6

Костромская область 2

Курская область 4

Липецкая область 2

Московская область 28

Орловская область 2

Тамбовская область 3

Тульская область 4

Ярославская область 2

Москва 72

Республика Карелия 2

Республика Коми 10

Архангельская область 3

Вологодская область 12

Калининградская область 1

Мурманская область 5

Псковская область 1

Санкт-Петербург 47

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 6

Краснодарский край 7

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Ростовская область 22

Севастополь 4

Республика Дагестан 8

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 2

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 2

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 7

Республика Чувашия 11

Пермский край 17

Кировская область 1

Нижегородская область 15

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 5

Свердловская область 15

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 3

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Алтайский край 9

Красноярский край 13

Иркутская область 7

Кемеровская область 5

Новосибирская область 7

Омская область 7

Республика Бурятия 6

Приморский край 3

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 43 141 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 342 человека: Белгородская область 29

Брянская область 291

Владимирская область 146

Воронежская область 451

Ивановская область 43

Калужская область 122

Костромская область 35

Курская область 102

Липецкая область 26

Московская область 774

Орловская область 20

Рязанская область 131

Смоленская область 92

Тамбовская область 41

Тверская область 24

Тульская область 177

Ярославская область 91

Москва 5536

Республика Карелия 377

Республика Коми 390

Архангельская область 401

Ненецкий автономный округ 5

Вологодская область 146

Калининградская область 114

Ленинградская область 134

Мурманская область 397

Новгородская область 154

Псковская область 88

Санкт-Петербург 1903

Республика Адыгея 73

Республика Калмыкия 70

Республика Крым 45

Краснодарский край 101

Астраханская область 98

Волгоградская область 253

Ростовская область 357

Севастополь 27

Республика Дагестан 64

Республика Ингушетия 147

Кабардино-Балкарская Республика 127

Карачаево-Черкесская Республика 274

Республика Северная Осетия - Алания 11

Чеченская Республика 27

Ставропольский край 181

Республика Башкортостан 18

Республика Марий Эл 31

Республика Мордовия 61

Республика Татарстан 61

Удмуртская Республика 95

Республика Чувашия 31

Пермский край 357

Кировская область 287

Нижегородская область 244

Оренбургская область 167

Пензенская область 101

Самарская область 301

Саратовская область 199

Ульяновская область 371

Курганская область 81

Свердловская область 396

Тюменская область 401

Ханты-Мансийский автономный округ 229

Ямало-Ненецкий автономный округ 223

Челябинская область 36

Республика Алтай 127

Республика Тыва 77

Республика Хакасия 58

Алтайский край 181

Красноярский край 342

Иркутская область 112

Кемеровская область 234

Новосибирская область 108

Омская область 107

Томская область 205

Республика Бурятия 290

Республика Саха (Якутия) 519

Забайкальский край 137

Камчатский край 227

Приморский край 95

Амурская область 301

Магаданская область 62

Хабаровский край 308

Сахалинская область 57

Еврейская автономная область 10 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 937 738 человек.