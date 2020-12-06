Прокуратура в Башкирии начала проверку из-за гибели подростков в ДТП

Прокуратура в Башкирии взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст.264 ч.5 УК РФ по факту ДТП у деревни Атавды, в котором погибли трое несовершеннолетних.

Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По предварительным данным, несовершеннолетний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, наехал на лошадь, после чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое пассажиров-подростков скончались на месте, еще двое госпитализированы.