В Башкирии трое подростков погибли при столкновении автомобиля с лошадьми

В Башкирии трое подростков погибли при наезде автомобиля Daewoo Nexia на табун лошадей. Авария произошла в ночь на воскресенье около деревни Атавды в Абзелиловском районе.

По данным пресс-службы МВД по региону, двое парней 2004 года рождения погибли на месте ДТП, еще один 2005 года рождения скончался после приезда медиков. Две девушки 2004 года рождения были госпитализированы, пишет РИА Новости.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Также выясняется, кому принадлежат автомобиль и лошади.