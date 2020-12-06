В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве бабушки

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу в отношении шестнадцатилетнего подростка, который обвиняется в убийстве собственной бабушки.

Рассказывая об этом, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что подросток свою вину признал и меру пресечения оставил на усмотрение суда. Он арестован до 3 февраля 2021 года.

Согласно материалам следствия, трагедия произошла 3 декабря 2020 года в одном из домов на проспекте Юрия Гагарина. Подросток в ходе ссоры с 71-летней бабушкой нанес ей телесные повреждения. Женщина скончалась на месте. На следующий день мальчик сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "убийство" (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). В Следкоме также отмечают, что подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности.