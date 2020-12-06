В Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин

В Санкт-Петербурге погиб 45-летний театральный режиссер Антон Милочкин. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги.

"Нежный, трогательный человек с обостренным чувством справедливости, - написал о нем на своей странице театральный критик Павел Руднев. - Не выносил всего, что вокруг происходит... Тяжело жил, тяжело умер".

Причины смерти Милочкина официально не раскрываются, однако, по информации уральского драматурга Николая Коляды, его убили.

Антон Милочкин родился в 1975 году в Свердловской области. В Санкт-Петербург он приехал учиться, окончил здесь академию театрального искусства и затем работал с театрами по всей стране. Среди особенно известных постановок режиссера Милочкина - "Пленные духи" (Театр "Буфф", Санкт-Петербург), "Две стрелы" (ТЮЗ, Екатеринбург), "Очень простая история" ("Ангажемент", Тюмень), "Старший сын" (Тобольский театр драмы).