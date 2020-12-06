"Принцесса на горошине": The Atlantic сравнил М16 с автоматом АК-47

Американские СМИ проанализировали опыт применения винтовок М16 и советского АК-47. По мнению экспертов, использование в ходе военных действий ненадежного оружия США привело к гибели многих американских солдат. И эта проблема остается актуальной до сих пор.

The Atlantic (перевод материала публикует ИноСМИ) приводит два показательных примера из разных исторических периодов. В июне 1969 года в горах Южного Вьетнама американскую батарею атаковали вьетнамцы, вооруженные АК-47, которые называются в публикации "поразительно надежными и прочными автоматами".

После многочасового подъема в горы по грязи, противник открыл из АК-47 смертоносный огонь. А вот американские винтовки подвели своих владельцев. В материале, в частности, описываются трое убитых солдат, лежавших на разобранных винтовках, которые они пытались почистить, потому что оружие заклинило во время боя.

Похожая ситуация произошла в июне 2008 года во время стычки с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ - прим. "РГ") на блок-посту возле деревни Ванат в Афганистане. Там американские военные использовали М4 - облегченную версию винтовки М16. Причем из-за укороченного ствола М4 оказалась менее эффективна в бою на больших дистанциях. Но главная проблема, по словам уцелевших солдат, заключалась в том, винтовки перегревались и их заклинивало. На блок-посту тогда погибли девять американских пехотинцев.

Злополучные винтовки автор публикации, не стесняясь в выражениях, называет "паршивыми". А из-за сложности ухода и обслуживания этого оружия он сравнивает американскую винтовку с капризной "принцессой на горошине". При этом отмечается, что на самолеты-невидимки F-35 тратится более триллиона долларов. А у пехотинцев США, находящихся непосредственно в зоне военных действий, имеются на вооружении "плохие винтовки" из металла и пластика стоимостью 1000 долларов.

"Почему самая богатая в мире страна не может дать своим солдатам качественное оружие?" - задается вопросом автор публикации.

The Atlantic приводит любопытную статистику. 70 процентов погибших военных во Вторую мировую войну оказались пехотинцами. В последующих войнах их доля выросла до 80 процентов. А ведь именно эта категория солдат особенно зависит от качества имеющегося у них оружия и боеприпасов.

При столкновении с противником у бойца будет лишь доля секунды, чтобы первым открыть огонь. От надежности, эффективности и точности оружия в этот момент будет зависеть его жизнь, а малейший недостаток винтовки окажется роковым.

Описывая проблемы М16 и М4, издание отмечает, что затворный механизм свободно перемещается в корпусе винтовки, а пыль, грязь и остатки пороха могут привести к заклиниванию оружия. По оценке The Atlantic, скорострельность автомата Калашникова значительно выше чем у американской винтовки.

Автор публикации рассуждает о том, какой должна быть армейская винтовка будущего. По его мнению, ей необходима модульная конструкция, которую можно менять в зависимости от боевых задач. Также следует изменить калибр. Оптимальным называется калибр между 6,5 и 7 миллиметрами. При этом пластиковая гильза позволит уменьшить вес патрона. Также на винтовках будущего должны появиться новые глушители и высокоточные прицелы, которые позволят гарантировано поразить противника в любое время суток на расстоянии более 600 метров.