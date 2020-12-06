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06.12.2020 17:57
Рубрика: Происшествия

В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами

Текст: Наталия Швабауэр

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Неисправный самолет Ту-204 приземлился в Пулково

Рейс выполнялся в 15 часов 57 минут по местному времени по маршруту Нягань - Березово. По предварительным данным, приборы показали неисправность правого двигателя, после чего капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка в Нягани прошла в штатном режиме в 16 часов 11 минут. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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