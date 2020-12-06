В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Рейс выполнялся в 15 часов 57 минут по местному времени по маршруту Нягань - Березово. По предварительным данным, приборы показали неисправность правого двигателя, после чего капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка в Нягани прошла в штатном режиме в 16 часов 11 минут. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов.