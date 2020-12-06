Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира

Российские биатлонисты завершили без медалей 27 гонок подряд на Кубке мира.

6 декабря наши не смогли подняться на подиум в мужской эстафете (четвертое место) и женской гонке преследования (лучший результат показала Евгения Павлова, ставшая 13-й). Напомним, что в мужской эстафете победили норвежцы, а в женской гонке преследования первой финишировала также представительница Норвегии - Тириль Экхофф.

Возвращаясь к россиянам, добавим, что в последний раз наши брали медали на чемпионате мира-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов стал третьим в гонке преследования.

Таким образом, российской сборной остался один старт до повторения антирекордной серии - 28 гонок без наград, установленной в сезоне 2019/20.