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06.12.2020 13:49

В провинции Цзянсу прошел предновогодний концерт

В городе Куньшань провинции Цзянсу (Восточный Китай) 5 декабря состоялся новогодний концерт по случаю наступающего Праздника весны Китая и стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). На концерте, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", художественные коллективы Китая и стран ЦВЕ, устроили настоящий праздник сценического искусства, характеризующийся сочетанием восточной и европейской культурной традициями, переплетением традиционного и современного.
На концерте кроме традиционного оперного искусства были представлены акробатические номера. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая На концерте кроме традиционного оперного искусства были представлены акробатические номера. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
На концерте кроме традиционного оперного искусства были представлены акробатические номера. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

На концерте присутствовали заместитель министра иностранных дел Китая, начальник секретариата по делам сотрудничества КНР и стран ЦВЕ Цинь Ган, член Постоянного комитета парткома провинции Цзянсу, секретарь парткома города Сучжоу - Сюй Куньлинь, аккредитованные в Китае дипломаты из стран ЦВЕ, и также деятели разных кругов общественности. Концерт будет представлен китайским и зарубежным зрителям в канун наступающего Нового 2021 года.

Город Куньшань известен как родина местной оперы - куньцюй. На концерте кроме традиционного оперного искусства были представлены акробатические номера, выступления коллективов народной музыки и др., а артисты из 17 стран ЦВЕ показали на сцене народные пляски, выступили с номерами классической музыки, фрагментами оперных произведений.

В течение два с половиной часа сотни китайских и европейских артистов на языке искусства рассказали о блестящей культуре Китая и стран ЦВЕ. Тема концерта - "Культурный обмен во благо прекрасному будущему", его проведение призвано укрепить гуманитарное сотрудничество Китая и стран ЦВЕ, содействовать культурному синтезу и народной дипломатии в формате "17 плюс 1" (Китай и 17 стран ЦВЕ).

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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