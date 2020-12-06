В провинции Цзянсу прошел предновогодний концерт

На концерте присутствовали заместитель министра иностранных дел Китая, начальник секретариата по делам сотрудничества КНР и стран ЦВЕ Цинь Ган, член Постоянного комитета парткома провинции Цзянсу, секретарь парткома города Сучжоу - Сюй Куньлинь, аккредитованные в Китае дипломаты из стран ЦВЕ, и также деятели разных кругов общественности. Концерт будет представлен китайским и зарубежным зрителям в канун наступающего Нового 2021 года.

Город Куньшань известен как родина местной оперы - куньцюй. На концерте кроме традиционного оперного искусства были представлены акробатические номера, выступления коллективов народной музыки и др., а артисты из 17 стран ЦВЕ показали на сцене народные пляски, выступили с номерами классической музыки, фрагментами оперных произведений.

В течение два с половиной часа сотни китайских и европейских артистов на языке искусства рассказали о блестящей культуре Китая и стран ЦВЕ. Тема концерта - "Культурный обмен во благо прекрасному будущему", его проведение призвано укрепить гуманитарное сотрудничество Китая и стран ЦВЕ, содействовать культурному синтезу и народной дипломатии в формате "17 плюс 1" (Китай и 17 стран ЦВЕ).