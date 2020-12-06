Власти Аргентины ввели "налог на богатых" для борьбы с пандемией

Власти Аргентины ввели новый налог для своих самых богатых людей. Полученные средства пойдут на оплату предметов медицинского назначения и финансирование мер помощи уязвимым категориям граждан, предприятиям в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Сенаторы утвердили единовременный сбор, получивший название "налог на миллионеров", 42 голосами против 26. Дополнительному налогообложению подлежат лица, у которых есть активы на сумму более 200 миллионов песо (2,5 миллиона долларов) - это около 12 тысячах граждан.

Один из авторов закона сказал, что новый тариф затронет только 0,8% налогоплательщиков, которые будут платить прогрессивную ставку до 3,5% от средств, заработанных в Аргентине, и до 5,25% от прибыли, полученной за пределами страны. По данным AFP, из собранных средств по 20% пойдет на лекарства и медицинские средства, на помощь малому и среднему бизнесу, на стипендии для студентов, еще 15% - на социальное развитие, а оставшиеся 25% - на освоение природных ресурсов, поддержку предприятий газовой отрасли. Левоцентристское правительство президента Альберто Фернандеса надеется получить в ближайшее время путем введения налога 300 миллиардов песо (3,67 миллиарда долларов). Оппозиционные группы выразили опасение, что это отпугнет иностранных инвесторов и это не будет единовременный налог. Правоцентристская партия Juntos por el Cambio назвала новый налог "банальной конфискацией".

В Аргентине зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев заражения и почти 40 тысяч случаев смерти от коронавируса. Она сильно пострадала от пандемии, став пятой страной в мире, которая сообщила об одном миллионе подтвержденных случаев в октябре, несмотря на то, что ее население составляет всего около 45 миллионов человек, сообщает ВВС. Жесткие изоляционные меры еще больше ослабили экономику страны, борющуюся с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным дефицитом бюджета.