Ее биография - типичная для партийного работника советского времени. Родилась 24 ноября (7 декабря) 1910 г. в Вышним Волочке, что в Тверской области, после семилетки отправилась работать на ту же ткацкую фабрику, где трудилась ее мать. В 14 лет вступила в комсомол, в двадцать - в ВКП(б).
Далее карьерная лестница поступательно вела ее по городам и весям, постепенно повышая по комсомольский службе: Курск, Крым, Саратов... И наконец - Москва! До войны Екатерина успела окончить Московский институт тонких химических технологий, и началась серьезная партийная работа.
Еще в конце 1940-х гг. подружилась с Н.С. Хрущевым и стала его соратницей в борьбе за власть, развернувшейся после смерти Сталина. На эту пору и пришелся пик ее карьеры.
Удивительная работоспособность, хваткость ума, твердый характер вперемежку с вовремя проявленным обаянием, умение почувствовать партийную конъюнктуру - все эти качества помогли Екатерине Фурцевой стать в 1954 году первым секретарем Московского горкома. На XX съезде она была впервые избрана членом ЦК КПСС, а потом четыре года властвовала на посту секретаря ЦК КПСС.
Жизнь в те годы в столице, что называется, кипела. Возводились Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне спортивный комплекс "Лужники"), где в 1956 г. прошла I Спартакиада народов СССР, строился знаменитый "Детский мир" и легендарные хрущевки. Были проведены VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов и Международный конкурс имени П.И. Чайковского, возобновлено проведение Московского международного кинофестиваля. Все это происходило в том числе и под непосредственным контролем Фурцевой, занимавшейся культурной и идеологической работой.
Но в седле не удержалась, судьба сделала зигзаг, и 4 мая 1960 г. Е.А. Фурцева стала министром культуры СССР. Лишь три женщины до нее занимали посты министров за всю историю существования РСФСР и СССР, но для нее это назначение было явным понижением.
Внутрипартийная борьба и кулуарные интриги поначалу довели нового министра до депрессии, но она сумела собраться и совсем скоро вернулась "на арену". Назначает новых худруков в театры (А.В. Эфрос, О.Н. Ефремов, М.А. Захаров...), организует гастроли Большого театра в Италии, и Ла Скала - в СССР, проводит выставки наших музеев за рубежом и зарубежных у нас...
При этом у многих деятелей культуры того времени вряд ли находились для Фурцевой добрые слова: она активно участвует в идеологических проработках и преследовании инакомыслящих. Известно, что по этой причине выдающийся музыкант Мстислав Ростропович был вынужден покинуть СССР. Под запрет попадали и многие театральные постановки, например, спектакль "Живой" Театра на Таганке по повести Бориса Можаева. Ставили Фурцевой в вину и плохое понимание многих сфер искусства, в особенности живописи и музыки...
В ночь с 24 на 25 октября 1974 года Фурцева скоропостижно скончалась. Официально причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность.
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Ну и, конечно, рубрика "Кухня Родины" не могла обойти стороной историю создания традиционного для праздничного стола салата оливье и необычную биографию его родителя - Люсьена (Николая) Оливье.
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