Алексей Воробьев сыграет с Джоном Войтом в байопике про Рейгана

32-летний российский актер и певец Алексей Воробьев (он же Алекс Спэрроу), отметившийся недавно в ситкоме Netflix "Космические войска", продолжает штурмовать Голливуд.

Как передает Variety, наш представитель на "Евровидении" 2011 года сыграет молодого и перспективного политика Андрея Новикова в биографическом фильме о Рональде Рейгане, сороковом президенте США. Которого воплотит на экране Дэннис Куэйд.

Компанию им составит отец Анджелины Джоли Джон Войт, которому досталась роль агента КГБ, следившего за Рейганом десятки лет и, не исключено, имевшего ответы на массу важных вопросов о развале Советского Союза. На предмет выяснения чего Новиков к нему и обращается.

Режиссер - Шон МакНамара (третья часть семейной комедии "Кошки против собак", линейка "Гениальные младенцы", "Инопланетяне украли мое тело").

Пенелопа Энн Миллер сыграет Нэнси Рейган; Мена Сувари - первую жену Рейгана, актрису, лауреата премии "Оскар" Джейн Уайман; Лесли-Энн Даун, певица и модель, экс-"самый красивый подросток Великобритании", - Маргарет Тэтчер; Кевин Диллон - продюсера Джека Уорнера, президента Warner Bros.

Дату релиза в компании назовут позже.