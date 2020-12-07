Новости

Вышел трейлер эротического триллера с Хилари Суэнк "Фаталь" 12:36
Супергерой Пластичный человек поменяет пол 12:27
Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Заступник" 12:11
Сэмюэля Л. Джексона прочат в наставники "Малыша Йоды" в "Мандалорце" 11:59
Вышел трейлер драмы "Раскопки" с Кэри Маллиган и Рэйфом Файнсом 11:55

Алексей Воробьев сыграет с Джоном Войтом в байопике про Рейгана

Новости
    07.12.2020, 11:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости

32-летний российский актер и певец Алексей Воробьев (он же Алекс Спэрроу), отметившийся недавно в ситкоме Netflix "Космические войска", продолжает штурмовать Голливуд.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер нового фильма Роберта Родригеса

Как передает Variety, наш представитель на "Евровидении" 2011 года сыграет молодого и перспективного политика Андрея Новикова в биографическом фильме о Рональде Рейгане, сороковом президенте США. Которого воплотит на экране Дэннис Куэйд.

Компанию им составит отец Анджелины Джоли Джон Войт, которому досталась роль агента КГБ, следившего за Рейганом десятки лет и, не исключено, имевшего ответы на массу важных вопросов о развале Советского Союза. На предмет выяснения чего Новиков к нему и обращается.

Режиссер - Шон МакНамара (третья часть семейной комедии "Кошки против собак", линейка "Гениальные младенцы", "Инопланетяне украли мое тело").

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый воодушевляющий тизер фильма "Чудо-женщина: 1984"

Пенелопа Энн Миллер сыграет Нэнси Рейган; Мена Сувари - первую жену Рейгана, актрису, лауреата премии "Оскар" Джейн Уайман; Лесли-Энн Даун, певица и модель, экс-"самый красивый подросток Великобритании", - Маргарет Тэтчер; Кевин Диллон - продюсера Джека Уорнера, президента Warner Bros.

Дату релиза в компании назовут позже.

Новости

Пять российских фильмов претендуют на "Золотой глобус" 11:46
Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом 11:34
Вышел первый трейлер нового фильма Роберта Родригеса 10:47
Вышел новый воодушевляющий тизер фильма "Чудо-женщина: 1984" 10:41
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Названы лидеры отечественного кинопроката по итогам выходных 03:08
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Россияне назвали Данилу Багрова и Сашу Белого "самыми родными" героями 05.12.2020
Вышел трейлер комедии "Булки" с Кристиной Асмус 05.12.2020
Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым 05.12.2020
⧣ байопик
Фото: twitter.com/Film4Insider
Обнародован первый кадр байопика "Луис Уэйн" с Камбербэтчем 30.11.2020
Международный успех скандинавов: Netflix снова выпустит датский сериал 26.11.2020
Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 20.11.2020