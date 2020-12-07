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07.12.2020 13:36
Рубрика: Спорт

Биатлонисты Павлова и Елисеев представят Россию на "Рождественской гонке"

Текст: Артур Нанян

Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на "Рождественской гонке" в Рупольдинге в конце декабря, сообщает пресс-служба союза биатлонистов России (СБР).

Российские биатлонисты провели уже 27 гонок подряд без медалей

Изначально организаторы приглашали чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, однако оба спортсмена отказались от участия. Чуть ранее стало известно, что Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности.

"Рождественская гонка" является коммерческим стартом. В этом году она состоится 28 декабря. На протяжении последних лет турнир принимал домашний стадион немецкого футбольного клуба "Шальке" из Гельзенкирхена. Но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести старт в Рупольдинг.

Спорт Биатлон

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