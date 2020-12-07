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7 декабря 2020 г.

Закон Республики Бурятия от 4 декабря 2020 года № 1241-VI "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Бурятия "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год"

Дата подписания 4 декабря 2020 г.
Опубликован 7 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон Республики Бурятия от 15 сентября 2020 года № 1126-VI "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год"

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Бурятия от 15 сентября 2020 года № 1126-VI "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год" (официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2020, 15 сентября) изменение, заменив цифры "9 844" цифрами "10 372".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов



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