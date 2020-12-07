Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

В мире количество подтвержденных случаев нового коронавируса превысило 67 миллионов. Такие данные распространил американский университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе информации федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Всего на планете заболели 67 004 543 человека, скончались 1 535 038 пациентов с диагностированным COVID-19, пишет РИА Новости. Выздоровели более 43 миллионов человек. Отметим, что лидерами по числу случаев коронавируса и смертельным исходам являются США, где заболели 14,6 миллиона человек, скончались более 281 тысяч.

Между тем, ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая маскируется от распознавания антителами. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (то есть тех, которые созданы в лаборатории и вводятся пациентам в рамках специализированной терапии). Одной из мутаций удалось спрятать вирус от всех антител, которые борются с инфекцией. А некоторым удалось "уйти" от одного из трех антител.