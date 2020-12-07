Новости

В Японии начались совместные с США командно-штабные учения 06:15
Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в Японии 05:58
Врач назвал маскирующий коронавирус под другие болезни симптом 05:26
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России 05:23
В Хабаровске осудили двух пособников террористов 05:15
Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер 05:01
В посольстве рассказали о досмотре россиян в аэропорту Нью-Йорка 04:45
Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов 04:44
В США назвали всплеск COVID-19 наибольшим испытанием в истории страны 04:01
Кабмин Чехии может вернуть ряд жестких мер против COVID-19 04:00
В аэропорту Нью-Йорка заминировали самолет из России 03:51
В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек 03:15
Названы лидеры отечественного кинопроката по итогам выходных 03:08
Вильфанд предупредил о мощном антициклоне в европейской части России 02:31
Названо самое массовое последствие коронавируса 02:23
SpaceX отправила к МКС космический грузовик Cargo Dragon 01:53
Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии 01:35
В Индии 140 человек госпитализированы с неизвестным заболеванием 00:51
Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заразился коронавирусом 00:49
Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников 00:35
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:15
Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение 06.12.2020
Перес впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1", Квят стал седьмым 06.12.2020
В Минске обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ 06.12.2020
ЦСКА упустил победу над "Химками" в матче РПЛ 06.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 04:44
Рубрика: В мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

Фото: AFP/AMANUEL SILESHI Фото: AFP/AMANUEL SILESHI
Фото: AFP/AMANUEL SILESHI

В мире количество подтвержденных случаев нового коронавируса превысило 67 миллионов. Такие данные распространил американский университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе информации федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Фото: iStock
Названо самое массовое последствие коронавируса

Всего на планете заболели 67 004 543 человека, скончались 1 535 038 пациентов с диагностированным COVID-19, пишет РИА Новости. Выздоровели более 43 миллионов человек. Отметим, что лидерами по числу случаев коронавируса и смертельным исходам являются США, где заболели 14,6 миллиона человек, скончались более 281 тысяч.

Между тем, ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая маскируется от распознавания антителами. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (то есть тех, которые созданы в лаборатории и вводятся пациентам в рамках специализированной терапии). Одной из мутаций удалось спрятать вирус от всех антител, которые борются с инфекцией. А некоторым удалось "уйти" от одного из трех антител.

В мире Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Названо самое массовое последствие коронавируса
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России
В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек
Вильфанд предупредил о мощном антициклоне в европейской части России
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
Били наотмашь: В Париже полицейские дважды избили темнокожего продюсера
Как Санта-Клаус поздравит детей во время пандемии