ЕС и Британия возобновили переговоры по Brexit

В Брюсселе, куда представители делегаций Евросоюза и Британии переехали из Лондона, в воскресенье вечером возобновились переговоры по Brexit. Дискуссии были прерваны в пятницу вечером после 11-часового заседания в британской столице.

Британская сторона обвинила своих коллег из ЕС в том, что они в последний момент выдвинули новые "неприемлемые требования" под давлением французского правительства, угрожающего наложить вето на сделку. Это утверждение отрицают европейские официальные лица. Стороны не могут достигнуть соглашения вот уже восемь месяцев с тех пор, как начались переговоры.

Источники Guardian в ЕС сообщили в воскресенье вечером, что в переговорах по Brexit был сделан крупный прорыв в вопросе о праве европейского флота на рыбную ловлю в британских водах. Обе стороны практически согласовали условия доступа судов ЕС в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Великобритании, с переходным периодом, который, как предполагается, составит от пяти до семи лет. В настоящее время, отметили собеседники издания, франко-германское требование о том, чтобы Британия следовала законам и стандартам ЕС, является последним препятствием на пути исторического соглашения о торговле и безопасности. Речь идет о том, что британское правительство должно будет соблюдать экологические, социальные и трудовые стандарты Евросоюза по мере их развития или введения тарифов на британский экспорт.

По информации Bloomberg, ссылающегося на членов британского кабинета министров, если сделка будет заключена, ЕС, вероятно, придется уступить некоторым требованиям Британии в отношении рыболовства в обмен на то, что Лондон обязуется ввести более жесткие правила конкуренции для своих бизнес-компаний. Брюссель, отметили источники, хочет связать Лондон своими правилами в отношении субсидий, трудовых прав и экологических стандартов, чтобы британские фирмы не пользовались несправедливым преимуществом перед своими континентальными конкурентами, если им будет предоставлен тарифный и бесквотный доступ на единый рынок блока. Британия не желает быть связанной будущими изменениями правил ЕС, ссылаясь на закрепленный в своей конституции суверенитет.

Отметим, что Лондон выйдет из единого европейского рынка и таможенного союза 31 декабря - с соглашением или без него. Как европейский, так и британский парламенты должны ратифицировать соглашение, поэтому оно должно быть оформлено переговорщиками максимум на этой неделе. В воскресенье министр по делам Европы Франции Клеман Бон, близкий союзник президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердил информацию о том, что Париж может наложить вето на сделку. "Британцы хотят получить доступ к единому европейскому рынку без ограничений в отношении их социальных, экологических или медицинских стандартов, что является неприемлемым, - сказал Бон. - Со своей стороны, мы готовы ввести в действие систему, в которой было бы допустимым расхождение стандартов, но за пределами которой принимались бы корректирующие меры".

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС, проинформирует послов 27 стран-членов европейского блока в Брюсселе о ходе дискуссий в 7:30 утра по лондонскому (10:30 мск) времени в понедельник, седьмого декабря. Поскольку переговоры продвигаются очень медленно, чиновник ЕС сообщил агентству, что шансы на подписание соглашения в течение 24 часов невелики. В Брюсселе дали понять, что вопрос, с большой долей вероятности, может окончательно решиться на саммите 27 лидеров стран-членов ЕС, который начнется в четверг.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после часового телефонного разговора в субботу согласились возобновить переговоры, но признали, что "существенные разногласия" между Лондоном и Брюсселем сохраняются. Один британский чиновник охарактеризовал возобновление переговоров как "последнюю игру в кости". Джонсон и фон дер Ляйен проведут телефонный разговор в понедельник вечером. Обе стороны намерены сообщить, будет ли подписана сделка, или признать, что соглашение недостижимо. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в воскресенье в интервью телекомпании RTE оценил перспективы подписания соглашения в 50 процентов. "Я не думаю, что можно быть слишком оптимистичным в отношении данной резолюции", - отметил ирландский премьер.

"Джонсон сейчас сильно колеблется", - сказал в воскресенье Times Radio бывший комиссар ЕС по торговле и секретарь по вопросам труда правительства Британии Питер Мандельсон. По мнению чиновника, если Джонсон согласится подписать соглашение, то в какой-то мере спасет британскую торговлю с Европой за счет отмены пограничных тарифов. В противном случае Британия "будет вынуждена полностью отказаться от своего крупнейшего экспортного рынка в Европе, а сам премьер рискует своим политическим будущим".

Тем временем

По информации Daily Mail, Борис Джонсон дал указание своему представителю Дэвиду Фросту прекратить переговоры о Brexit в течение 48 часов, если ЕС не откажется от "смехотворных" требований, которые ограничат независимость Соединенного Королевства. Кабинет министров поддержал премьера, настаивая на том, что Лондон не боится выйти из состава Евросоюза, не заключив сделки. Конфиденциальная служебная записка, с которой ознакомились журналисты издания, свидетельствует о том, что Дауниг-стрит готовится к кризису, который может охватить нацию, если соглашение не будет достигнуто. В 34-страничном документе, помеченном грифом "секретно" и написанном в сентябре, Даунинг-стрит перечислил список "наихудших" кризисов, которые могут угрожать Британии в случае выхода из ЕС без сделки. К ним относятся: нехватка лекарств и топлива, рост цен на продукты питания, общественные беспорядки и повышенный риск терроризма, столкновения с траулерами ЕС, приграничные споры и тарифы.

Реакция

Brexit без сделки может поставить под угрозу безопасное и эффективное лечение пациентов, предупредил главный шотландский совет по здравоохранению, который сообщил, что готовится к возможным сбоям в медицинском обслуживании по окончании переходного периода 31 декабря. Шотландские медики ожидают нехватку лекарств, оборудования и персонала из континентальной Европы, предупреждая, что отказ от сделки может "привести к неспособности оказывать безопасную и эффективную помощь пациентам".