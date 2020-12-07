Глава Минздрава опроверг сообщения об ограничении передвижения по стране

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что министерство не предлагает ограничить передвижение между регионами. Сообщения СМИ на эту тему он опроверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее СМИ со ссылкой на министра сообщили, что он якобы предложил для борьбы с распространением коронавируса в России рассмотреть вопрос о таком ограничении.

- Минздрав не предлагает ограничений по перемещению между регионами, - подчеркнул Мурашко. - СМИ выдернули фразу из контекста неверно.

На самом деле, речь шла об опыте борьбы с инфекционными заболеваниями, и такая мера приводилась как пример.