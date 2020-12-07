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Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом

Наше кино
    07.12.2020, 11:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

57-летний советский, российский актер, шоумен, режиссер, сценарист и продюсер, глава студии "Военфильм" Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора студии Ольгу Родионову.

"Игорь Станиславович в больнице с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказала она.

Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве. Вел программы "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу", "Доктор Угол" и "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" в первой половине девяностых. Часто приглашался в жюри Высшей лиги КВН. Продюсер и сценарист фильмов "Батальонъ", "Брестская крепость", "В июне 41-го". Заслуженный артист РФ.

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