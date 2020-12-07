Из-за COVID Папа Римский отказался от посещения Рима в праздничный день

8 декабря - в день, когда католическая церковь отмечает Торжество непорочного зачатия Девы Марии - Папа Римский Франциск решил воздержаться от посещения площади Испании в Риме по вине неутихающей пандемии коронавируса.

С началом второй волны заражений COVID-19 Ватикан вновь, как и весной, отказался от проведения коллективных аудиенций понтифика в присутствии верующих.

Директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни пояснил, что "решение не посещать площадь Испании для традиционного почитания Пресвятой Девы обусловлено нынешней чрезвычайной санитарной ситуацией, дабы избежать любого риска заражения, вызванного многолюдными собраниями".

Напомним, что именно по этой причине, рождественская месса в этом году пройдет в "частном порядке, без присутствия членов дипломатического корпуса". Литургию будут транслировать в режиме онлайн, который Святой Престол взял на вооружение во время первой волны эпидемии.