Контактировавших с больными COVID-19 в Москве выявляют 450 специалистов

450 специалистов в смену работают в колл-центре по обзвону заболевших коронавирусом и выявлению москвичей, которые с ними контактировали. Только с октября это позволило определить более 360 тысяч контактных лиц.

"Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции. Наша цель - максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса. Для этого в городе работает специальный колл-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их мы тоже оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Кроме того, с середины октября в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 новых контактных", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Колл-центр начал свою работу в апреле этого года. Задача специалистов обзванивать заболевших коронавирусной инфекцией и уточнять местонахождение, места их работы или учебы, номера рейса и даты прилета, если зараженный вылетал в другую страну или перемещался по территории России, а также выявление совместно проживающих с заболевшим лиц.

С октября сотрудники колл-центра также обзванивают заболевших для уточнения мест посещения за последние две недели, а также выявления тех, с кем эти жители могли контактировать, например, совместно проживающих родственников, друзей, соседей. Операторы также интересуются, соблюдал ли зараженный перчаточно-масочный режим в общественных местах.

Основная задача колл-центра - своевременное выявление контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией. Это позволяет минимизировать распространение вируса, оперативно информировать москвичей о необходимости соблюдения режима самоизоляции и исключить развитие тяжелых форм заболевания.

Жители с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция могут проинформировать о своих контактах за последние 14 дней по телефону горячей линии 8(495)870-45-09.