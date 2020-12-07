Квят прокомментировал итоги Гран-при Сахира

Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") считает, что провел лучший уик-энд в году на Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне.

Гран-при Сахира завершился накануне гонкой, победителем которой впервые в карьере стал мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"). Квят финишировал седьмым, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 11-м.

"Это был очень хороший уик-энд. Надеялся на лучший результат, но все же седьмая позиция - это неплохо. У меня была отличная квалификация, я проехал почти идеальную гонку и поэтому остался доволен выступление", - написал спортсмен в Twitter. - Был темп, и мы были близки к подиуму. Была одна точка, когда Карлоса Сайнса, меня и Даниэля Риккьярдо разделяли всего пару десятых. Было очень интересно. Здорово приносить домой заслуженные очки".

Следующий этап Гран-при пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.