Международному движению DeafSkills исполнилось пять лет

5 декабря 2015 года в Москве состоялась учредительная конференция Международной ассоциации DeafSkills - организации, целью которой стало содействие глухим и слабослышащим людям в получении профессионального образования и хорошем трудоустройстве. Для всего мира эта проблема актуальна, поскольку люди, лишенные слуха, зачастую живут за коммуникативным забором, а Конвенция о правах инвалидов ООН отмечает их культурную самобытность. До сих пор никто в мире не занимался так глобально именно проблемой профессиональной занятости неслышащих людей.

- К тому времени уже существовали две сильные международные организации, которые занимались проведением конкурсов профессионального мастерства, - WorldSkills для всех студентов и Abilympics - конкурсы для людей с инвалидностью, - говорит создатель и руководитель DeafSkills, Президент Всероссийского общества глухих, член Совета Всемирной федерации глухих Станислав Иванов. - По понятным причинам в WorldSkills инвалиды по слуху попадали крайне редко, а в международном Abilympics их было ничтожно мало. Более того, сами глухие ничего не знали об этих конкурсах, а президент Всемирной федерации глухих узнал о них от российских коллег. В спорте тоже есть такое разделение - Олимпиады, Паралимпиады и отдельно Сурдлимпиады.

Инициативу россиян пять лет назад сразу поддержали руководители общественных организаций глухих Молдовы, Белоруссии, Армении, Казахстана. Именно на постсоветских территориях, где до 1990-х годов успешно развивались предприятия, на которых успешно работали глухие сотрудники, сейчас особенно ощущаются проблемы с получением профессионального образования и трудоустройством. В России менее 20% выпускников школ с нарушениями слуха продолжают образование.

Однако за пять лет международное движение смогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. В семи странах прошли чемпионаты по профессиональному мастерству среди глухих, работодатели и чиновники обратили внимание на молодых ребят с нарушениями слуха, на их особенности и компенсационную талантливость.

- Среди глухих людей очень много талантливых скульпторов, художников, ювелиров, модельеров, - говорит Станислав Иванов. - При правильном обучении глухие становятся гениальными инженерами, тому пример и обучение в российских университетах - МГТУ им. Н.Э. Баумана, КНИТУ-КАИ; и в Цукубском университете в Японии, и в знаменитом Рочестерском университете неслышащие студенты показывают очень высокие результаты и в дальнейшем строят успешную карьеру. А так должно быть повсеместно.

В 2017 году первый российский чемпионат DeafSkills прошел в Казани при личной поддержке Президента Республики Татарстан Р.М. Минниханова. В чемпионате соревновалось около 80 участников по десяти популярным профессиям, и результаты чемпионата видны до сих пор - в Татарстане организовано много новых курсов и программ для обучения людей с нарушениями слуха, изменилась ситуация с трудоустройством, выросли молодые лидеры с нарушениями слуха.

В 2018 году произошло еще одно важное событие в истории движения DeafSkills - российский филиал Ассоциации, Молодежная организация глухих "Успех", выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение национального чемпионата DeafSkills в России. До сих пор, за всю историю Фонда, ни одна организация не получала грант на помощь глухим людям.

Чемпионат станет уникальным и грандиозным событием для всего мира глухих. Он должен был пройти в апреле 2020, но по понятным причинам перенесен на весну 2021 года. В те же дни пройдет Международная конференция, посвященная вопросам образования и трудоустройства глухих, и много культурных мероприятий. Местом проведения на конкурсной основе выбрана Московская область.

Предоставлено Всероссийским обществом глухих