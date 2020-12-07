Михаил Мурашко: Необходимо ограничить передвижения между регионами

"Вторая волна COVID-19 показывает, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов", - цитирует информагентство главу Минздрава. Руководитель ведомства считает, что такая мера может способствовать ограничению распространения инфекции. Об этом же свидетельствует большая неравномерность распространения инфекции по регионам.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч - с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.