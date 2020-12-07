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07.12.2020 10:36
Рубрика: Общество

Михаил Мурашко: Необходимо ограничить передвижения между регионами

Текст: Александр Проценко
Министр здравоохранения РФ заявил о необходимости изменения стратегии борьбы с распространением коронавируса. По словам Михаила Мурашко, в сложившейся ситуации следует рассмотреть возможность ограничить передвижение между регионами страны и даже внутри них. Это заявление приводит РИА Новости.
Михаил Мурашко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Михаил Мурашко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Михаил Мурашко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Мурашко назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в двух регионах

"Вторая волна COVID-19 показывает, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов", - цитирует информагентство главу Минздрава. Руководитель ведомства считает, что такая мера может способствовать ограничению распространения инфекции. Об этом же свидетельствует большая неравномерность распространения инфекции по регионам.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч - с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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