Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января 2021 года

Первая в новом году министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя вице-премьера Александра Новака.

Предыдущие переговоры ОПЕК+ прошли 3 декабря. На них было согласовано повышение добычи нефти суммарно на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года, с возможностью ежемесячного пересмотра. Ожидается, что в апреле 2021 года участники альянса смогут суммарно нарастить производство на 2 млн баррелей в сутки (по 500 тыс. баррелей каждый месяц) и выйдут на ранее запланированные объемы сокращения - 5,8 млн баррелей в сутки.

По словам Александра Новака, распределение уровня добычи между странами будет в прежней пропорции. Таким образом, Россия с января 2021 года сможет нарастить добычу на 125 тыс. баррелей в сутки.