Новости

Умер актер и режиссер Александр Гордон 19:33
Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли 19:28
Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили 19:20
Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее 19:15
Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони 19:03
Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге 19:02
Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов 18:52
Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу 18:47
В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной 18:45
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки 18:38
Россиянка обнаружена мертвой в Анкаре 18:32
Косачев: Нарушений в ходе выборов в Венесуэле не зафиксировано 18:01
На горнолыжный курорт Хибины не пустят иногородних туристов 18:01
Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 декабря 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 4 декабря 2020 года № 849-ПП "О переносе выходного дня в 2020 году"

Дата подписания 4 декабря 2020 г.
Опубликован 7 декабря 2020 г.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-3MO "О Правительстве Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года, для государственных гражданских служащих Мурманской области, работников государственных органов Мурманской области, работников государственных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

2. Рекомендовать перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года:

- органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области для работников муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Мурманской области;

- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией