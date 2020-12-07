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07.12.2020 03:15
Рубрика: Общество

В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Северокавказские республики возглавили рейтинг регионов России по отсутствию у жителей вредных привычек. При его составлении эксперты учитывали шесть показателей: потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, связанных с наркотиками, а также совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: Сергей Михеев
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Самый здоровый образ жизни в России ведут жители Чечни и Дагестана. Эти регионы заняли первую и вторую строчки рейтинга, пишет РИА Новости. Далее идут Ингушетия и Кабардино-Балкария. На пятое место поднялась Тамбовская область.

В первую десятку регионов вошли также Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то обе столицы улучшили свои позиции. Москва поднялась с 57 на 49 строчку, а Петербург - с 70 на 63.

Замыкают рейтинг Магаданская и Сахалинская области, Хакасия и Бурятия. Для этих регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и связанные с этим последствия, менее остро - курения.

Эксперты отмечают, что пропаганда здорового образа жизни, которая ведется в России уже много лет - приносит результаты. Так, по итогам 2019 года в 48 регионах сократилось потребление табака, также увеличилось число субъектов РФ, в которых уровень продаж алкоголя ниже, чем в среднем по стране.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Чеченская Республика СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария ЦФО Тамбовская область

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