В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек

Северокавказские республики возглавили рейтинг регионов России по отсутствию у жителей вредных привычек. При его составлении эксперты учитывали шесть показателей: потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, связанных с наркотиками, а также совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Самый здоровый образ жизни в России ведут жители Чечни и Дагестана. Эти регионы заняли первую и вторую строчки рейтинга, пишет РИА Новости. Далее идут Ингушетия и Кабардино-Балкария. На пятое место поднялась Тамбовская область.

В первую десятку регионов вошли также Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то обе столицы улучшили свои позиции. Москва поднялась с 57 на 49 строчку, а Петербург - с 70 на 63.

Замыкают рейтинг Магаданская и Сахалинская области, Хакасия и Бурятия. Для этих регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и связанные с этим последствия, менее остро - курения.

Эксперты отмечают, что пропаганда здорового образа жизни, которая ведется в России уже много лет - приносит результаты. Так, по итогам 2019 года в 48 регионах сократилось потребление табака, также увеличилось число субъектов РФ, в которых уровень продаж алкоголя ниже, чем в среднем по стране.