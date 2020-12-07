Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в Японии

Специалисты выявили новый очаг птичьего гриппа в Японии. Из-за вспышки инфекции в префектуре Хиросима уничтожат по меньшей мере 134 тысячи кур, передает NHK.

"Очаг заболевания зафиксирован на одной из птицеферм в городе Михара. Там на минувших выходных умерли 11 куриц, а прибывшие на место специалисты подтвердили, что это произошло из-за птичьего гриппа", - со ссылкой на телеканал пишет ТАСС.

Региональные власти принимают оперативные санитарные меры, чтобы не дать болезни распространиться. Добавим, что это первый случай птичьего гриппа в Хиросиме с 2004 года. Ранее очаги инфекции были выявлены на территории пяти японских префектур Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго. В связи с этим в этих регионах были забиты более двух миллионов кур.