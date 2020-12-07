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07.12.2020 17:23
Рубрика: Российский автопром

Появилось новое фото обновлённой Lada Niva: испытания или реклама?

Текст: Константин Руссов

Новое фото рестайлингового внедорожника Lada Niva опубликовал в своём профиле Пётр Баканов, не уточнив, в каком месте и при каких обстоятельствах был сделан снимок.

Фото: Борис Захаров
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Автомобиль, который является предположительно рестайлинговым Lada Niva, сфотографирован в тёмное время суток и с большого расстояния, что не позволяет даже точно сказать, оклеен ли автомобиль камуфляжной плёнкой или нет.

Если автомобиль принимает участие в съёмках промо-материалов, то камуфляжа на нём быть не должно. С другой стороны, "эффект камуфляжа" всё-таки присутствует, и его создают вышеперечисленные условия съёмки, к которым следует добавить и непрофессиональное оборудование - снимок явно был сделан на камеру смартфона.

В комментариях под фото была указана возможная локация съёмок - Дмитровский полигон, на неё указывает "мощёная булыжником дорога". Если это действительно испытательный трек, то в камуфляже нет ничего удивительного.

Ранее "РГ" публиковала фото рестайлингового варианта Lada Niva без камуфляжа. Пока есть только неофициальные подтверждения того, что внедорожник будет выглядеть действительно так, АвтоВАЗ пока никак не комментирует ситуацию. Предполагается, что обновлённый Lada Niva выйдет на рынок в 2021 году с прежним силовым агрегатом.

Актуальная версия внедорожника оснащается 80-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода. Цена на Lada Niva - от 738 000 рублей.