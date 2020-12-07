Попова: Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Показатели заболеваемости в значительной степени продолжают определять Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 40 процентов от общего количества заболевших по стране.

Среднесуточный показатель составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс остается таким же большим, как и в предыдущие две недели. В лидерах по-прежнему Карелия с 75,7 на 100 тысяч. Роспотребнадзор провел в республике методическую работу, чтобы устранить недочеты, но главным Попова считает несвоевременность принятия ограничительных мер.

- Самая тяжелая эпидситуация в субъектах, которые вошли в осенний сезон на высоких цифрах и высоких уровнях. Тем, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр, сегодня имеют самые высокие показатели, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

За последние две недели наиболее интенсивный рост показателей продолжается среди работников промышленных предприятий, торговли, транспорта и государственных служащих. Это, по словам главного санитарного врача России, свидетельствует о недостаточном контроле на объектах. "Прошу обратить на это особое внимание. Внутренний контроль, внутренняя дисциплина сегодня крайне важны", - вновь указала Анна Попова.

Масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах. В то же время за прошедшую неделю за его нарушение составлено около 30 тысяч административных протоколов. Увеличивается количество субъектов Федерации, в которых ограничивают в ночные часы зрелищные мероприятия и работу сферы общественного питания. "По всем фактам нарушений при проведении культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий составлены административные протоколы и переданы в суд", - сообщила глава федеральной службы.