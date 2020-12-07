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07.12.2020 14:55

ПСБ проведет онлайн-форум по финансовой грамотности

11 и 12 декабря ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал", который позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

Программа форума состоит из четырех треков, ориентированных на разную степень подготовки в сфере финансов - профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

"Сегодня финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений, - отметил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов. - В общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений. На онлайн-форуме мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес".

В первый день, 11 декабря, в рамках профессионального трека состоится пленарная сессия "МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту". Также пройдут несколько мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр.

На сессии "Самозанятые: преимущества и перспективы" обсудят аспекты работы в этом статусе: какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы могут рассчитывать самозанятые и т.д.

На треке для начинающих 12 декабря участники узнают, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечь себя от мошенников. Трек для продолжающих научит, как грамотно инвестировать и какие инструменты использовать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку.

Подросткам на соответствующем треке расскажут, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как заработать на карманные расходы, какая профессия будет финансово востребована в будущем.

"Приглашаем всех желающих на наш онлайн-форум, программа которого рассчитана на самую широкую и требовательную аудиторию", - сказал Константин Басманов.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте http://prostokapital.ru/.

Страницы фестиваля в социальных сетях:

https://vk.com/prostokapital

https://www.instagram.com/prostokapital/

https://ok.ru/prostokapital/

Материал подготовлен ПАО "Промсвязьбанк"

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